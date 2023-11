Fyra personer döms för kidnappning i Halmstad

Gärningspersonerna åtalades i mitten av oktober och brotten ska ha skett i början av maj i Halmstad.

Offret ska bland annat ha spärrats in i en lägenhet under cirka tolv timmar och under tiden blivit misshandlad. Personen ska också tvingats att klä av sig naken, lämna ifrån sig sin mobiltelefon och sina bankuppgifter.

Gärningspersonerna ska ha försökt använda offrets personuppgifter för att göra banklån.

De döms nu av Halmstad tingsrätt till fängelse i tre år respektive två år och åtta månader, samt till sluten ungdomsvård.