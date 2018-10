Gessle: ”Marie vill att Roxette ska leva”

Per Gessle är just nu ute på Europaturné med Roxettes låtar, och på lördag gör han sin första Sverigespelning hemma i Halmstad. Turnén går under namnet Per Gessles Roxette, och det är det Roxette som man i fortsättningen kommer att få se på scen.

– Jag försöker inte ersätta Marie, det går inte och jag har ingen anledning att försöka. Men tyvärr tror jag inte att vi kommer stå på scen tillsammans igen.

”Jag resonerar som ett fan”

Den stora stjärnan på turnén, påpekar Per Gessle, är Roxettes rika låtskatt — de stora hitsen, mellanlåtarna och inte minst de lite mindre kända kompositionerna.

– Det är en jättekick att gräva ner sig i materialet och göra nya arrangemang så att låtarna får en twist och blir relevanta för bandet som jag har med mig.

Foto: TT

Turnén är inte bara ett tillfälle att spela Roxettes hits, det också ett tillfälle att lyfta fram låtar som man tidigare aldrig spelat live, men som har betytt mycket för Gessle. När man haft så många hits som Roxette finns det förstås några låtar som publiken förväntar sig.

– Jag resonerar som ett fan; det är de stora låtarna man först och främst vill höra. Jag vill tillfredsställa publikens önskan samtidigt som jag vill göra någonting nytt.

Ny soloskiva

Förutom guldkorn ur Roxettes låtskatt bjuder höstens turné också på låtar från Gessles nya soloskiva ”Small town talk”, en engelsk variant av förra årets countrydoftande skivor på svenska.

– Det ska bli kul att spela de nya låtarna och det ska bli jättekul att spela de gamla. Jag tror det är viktigt att man vårdar Roxettes låtar på rätt sätt, det är vad jag vill göra med turnén och även i fortsättningen.