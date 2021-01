Glommens IF bäst på att samla pant

– Det är andra året i rad, vilket är jätteroligt. Särskilt i dessa tider behöver ju föreningar pengar. Vi får varken in inkomster på entréer eller lotterier nuföritiden, säger Jonas Karlsson, ordförande i Glommens IF.

2020 var åttonde gången tävlingen genomfördes och sammanlagt deltog drygt 2 000 föreningar från hela landet. Tre föreningar från Halland tog sig in på tio-i-topp-listan.

Näst bäst någonsin

Glommens IF inte bara vann årets tävling, utan är också den förening som samlat inte näst flest burkar och flaskor någonsin i tävlingen. Bara Mora IK har samlat in mer: 204 450 burkar och flaskor under 2017.

– Då satsar vi på att bli bästa nästa år, skrattar Jonas Karlsson.

Han tillägger att klubbens strategi främst bygger på samhället Glommens sammanhållning. Det är många lokalbor som skänker alla sina burkar och flaskor till klubben.

Föreningslivet i Halland samlade under 2020 in nästan tre miljoner burkar och flaskor under 2020, vilket ger ett tillskott på över 2,5 miljoner kronor till de deltagande föreningarna.