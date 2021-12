Halland toppar listan: Högst andel igångsatta förlossningar i Sverige

35 procent av alla förlossningar i Halland blev igångsatta under 2020 – en tydlig ökning jämfört med 2019 då siffran låg på 25 procent. Detta gör Halland till den region i Sverige med störst andel igångsatta förlossningar under graviditetsvecka 41 i hela landet under 2020.

Men de nya riktlinjerna har en baksida, längre vårdtider för kvinnan, enligt verksamhetsansvarig Maud Ankardal.