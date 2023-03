Hallandstrafiken ställer in all busstrafik efter snöoväder

– Förarna ser inte väggrenen. Vi kommer inte fram och det inte är plogat och sandat, säger Peter Gyllander.

Kollektivtrafiken i Halland har påverkats stort av snön som fallit över Halland. Under tisdagsmorgonen meddelar Hallandstrafiken att all deras busstrafik ställs in, men även viss tågtrafik påverkas.

Även i Kungsbacka, där Vässtrafik trafikerar kollektivtrafiken, har bussar ställts in på grund av halkan.

Skolskjuts inställd

I Varberg och Kungsbacka kommun har även all skolskjuts ställts in.

Texten uppdateras