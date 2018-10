Bristen på förskoleplatser är inget nytt i Halmstad

Under onsdagen gick Halmstads kommun ut med att man inte kommer att uppfylla platsgarantin inom förskola under nästa år. Föräldrar som står i kö för plats på en kommunal förskola under första halvan av 2019 kommer troligtvis inte få plats på vald förskola eller vid sitt önskade placeringsdatum.