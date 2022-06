Halmstads kommun inför visselblåsarfunktion

SVT Nyheter Halland har frågat samtliga kommuner i länet om de aktiverat en visselblåsarfunktion eller inte.

Varberg:

Varbergs kommun har ännu inte någon visselblåsarfunktion. En sådan, motsvarande den Halmstads kommun nu infört, kommer dock att vara på plats senast den 17 juli enligt den nya lagens krav.

Hylte:

I enlighet med rådande lagstiftning så håller vi på att implementera en visselblåsarfunktion i Hylte kommun. Det arbetet beräknas vara färdigt redan nu i slutet av juni/början av juli.

Vår funktion är tänkt att fungera som en ”hybridmodell”. Vi ska använda oss av ett externt IT-system för att ta emot visselblåsarärenden och för att kommunicera med visselblåsare. Vi ska dock ha en intern utredningsgrupp/funktionsgrupp som ska motta, bedöma och utreda ärenden. Organisatoriskt så lyder den gruppen under kommunchefen. Skulle ett ärende kräva annan specialistkompetens eller om det föreligger minsta risk för jäv, så kommer ärendet omedelbart att skickas till en extern juristbyrå för bedömning och utredning.

Falkenberg:

Den är planerad att vara i drift under andra halvan av juni. Vi håller på med sista förberedelserna nu och det är ett externt företag som kommer att ta emot visselblåsningarna.

Laholm:

Laholms kommun arbetar med att införa en visselblåsarfunktion likt den som Halmstad kommun har infört, där ett externt företag tar emot eventuella visselblåsningar. Vi har kommit så långt i processen att vår förhoppning är att vi inom kort kan lansera visselblåsarfunktionen.

Kungsbacka:

En visselblåsarfunktion är under uppstart och kommer att tas i drift under juni månad. Kungsbacka kommun har upphandlat tjänsten från en extern leverantör. Vi befinner oss i testfasen just nu.