Här examineras 200 nya specialistofficerare på Halmstad arena

Under högtidliga former tog 209 kadetter examen efter att ha gått tre terminer i en specialistofficersutbildning. Ceremonin genomfördes under fredagen på Halmstad arena.

– Det känns kul att vi göra det här på arenan istället för på basen, säger kadetten Myra Galli Jansson.

Det är första gången så många specialistofficerare examineras vid ett och samma tillfälle i Halmstad. – Det är högtidligt och kul att vi är här på arenan i dag istället för på basen. Jag ville fortsätta jobba inom försvarsmakten och då kände jag att den här utbildningen passade mig, säger kadetten Myra Galli Jansson, som till vardags bor i Stockholm. Generalmajor Anders Callert, försvarsmaktens utbildningschef tillsammans med Anders Stach, chef militärhögskolan i Halmstad. Foto: SVT Utbildningens första termin hölls i Halmstad, därefter har flera deltagare genomfört delar av utbildningen på andra orter. Vid ceremonin på fredagen fick kadetterna diplom och utnämndes till förstesergeanter. – Vi vill signalera och manifestera både den enskildes framgång och försvarsmaktens framgång genom att göra detta, säger Anders Stach, chef för militärhögskolan i Halmstad. Anders Callert: ”Sveriges försvar har blivit starkare i dag” Generalmajor Anders Callert, som är försvarsmaktens utbildningschef, tittade stolt ut över arenans foajé som var fylld till bredden av nyblivna specialistofficerare. – Sveriges försvar blir starkare i dag. Vi får ett viktigt tillskott till våra krigsförband och till vår utbildningsorganisation, men även stöd när vi genomför beredskap och insatser, säger han. I klippet kan du höra Myra Galli Jonsson förklara vad en specialistofficer är för något och Anders Stach berättar vad utbildningen betyder för Halmstad. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!