Teaterhyran minimeras för skolbarn

Halmstads teater reducerade hyran för Barn- och ungdomsförvaltningen under 2017 för att skolbarn ska kunna boka teaterns mindre lokaler för föreställningar. Detta har skett på prov under 2017 och kommer fortsätta under 2018. Det handlar om föreställningar dagtid för skolbarn. Hittills har barnen sett runt tio föreställningar på teatern.

– Jag tycker det är viktigt att barnen får komma till en riktig scen och inte till en gymnastiksal eller till ett klassrum och se på teater. Det blir intimt för de yngre barnen att se teater i festsalen och det är det jag tänker att salen ska användas till, säger Ulrika Andersson, kulturkonsulent barn- och ungdomsförvaltningen.

”Får det absolut bästa förutsättningarna”

Hon har i uppdrag att se till att kommunens skolbarn som är 11.364 får se minst en professionell föreställning av musik, dans eller teater per läsår. Under våren arrangeras 54 föreställningar. Hennes förhoppning är att kunna fortsätta nyttja Halmstads teater till viss del.

– De får de absolut bästa förutsättningarna. De betalar så lite det bara går så att vi får ihop vår budget på slutet, säger Lina Siljegård, teaterchef och VD.