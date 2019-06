Kastade molotovcocktails inne på skolgård

Räddningstjänst och polis larmades sent under torsdagskvällen till Vallåsskolan i Halmstad, efter att vittnen sett att ungdomar försökt sätta eld på olika saker. Det rörde sig om ett tjugotal ungdomar som kastat molotovcocktails in på skolomårdet.

Till större del är det asfalt som brunnit, men i samband med det här har de lyckats sätta eld på en lekställning i trä.

– När polispatrullen kommer till platsen möts de av äggkastning från mopedburna ungdomar som sen snabbt skingrar sig från platsen, säger Peter Adlersson, presstaletsperson vid polisen.

Polisen skriver en anmälan om skadegörelse genom brand. Ingen person är i nuläget gripen för händelsen.