Enligt meteorologen blir det rejält blåsigt under torsdagen. Foto: Arne Dedert

Vindbyar upp mot 22 till 23 meter per sekund väntas dra in över Halland under torsdagen. Längs kusten finns risk för stormbyar.

– Det blir ordentligt blåsigt, säger SVT:s meteorolog Pererik Åberg.