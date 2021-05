Kraftiga regnskurar på ingång i Halland

På lördagen fick det kraftiga regnandet källare att svämma över i trakterna kring Kungsbacka. Och det kan bli mer av den varan även under söndagen. Det är risk för stora regnmängder under eftermiddagen och med fortsättning under kvällen.

– Det mattas av ungefär när solen går ned och under sen kväll börjar regnvädret dra bort. Det kan komma stora mängder på kort tid i hela Halland, framförallt i söder men det kan komma skurar även i norr, säger SVT:s meteorolog Maria Augutis.

Risk för åska, blåst och översvämning

I och med detta finns det risk för översvämningar i vattendrag och källare. SMHI har gått ut med en klass 1-varning.

Det kan också bli en del åska i samband med regnskurarna, framförallt i södra Halland. Det kan också bli en hel del starka vindar lokalt även om det på det stor hela inte är så blåsigt.

– Vi går in i en period med mer ostadigt väder så även i morgon får man räkna med lokala skurar och under de kommande dagarna varierad molnighet. Men det finns lite möjligheter att solen visar sig också.

Sommarvärmen dröjer

Temperaturen ligger ganska normalt för årstiden, omkring 14–15 grader på måndagen för att sedan sjunka till 11–12 grader.

– Sommaren har faktiskt nått hela Halland, så per definition är det meteorologisk sommar, men ingen sommarvärme är i sikte den här veckan.

