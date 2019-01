Utpressad och angripen med järnrör – par åtalas

Enligt offrets vittnesmål, i förundersökningen, ska den 21-åriga ex-flickvännen tidigare lånat pengar av honom och i november förra året ville hon ha mer. Hon ska då sökt upp mannen och de båda hamnade tillslut utanför hans lägenhet.

Utanför porten ska 18-åringen dykt upp, maskerad, och attackerat mannen med ett järnrör. Genom att sparka med benen och skydda sig med händerna kunde han komma undan och låsa in sig i bilen.

Vaknade av en smäll

Mannen flydde sedan i sin bil men gärningsmannen ska i stunden tilldelat ett antal slag mot rutan och övriga bilen. Offret valde därefter att sova i bilen.

Han ska ha vaknat av en smäll, som han tror uppstår av att bilen blir påkörd i sidan. Han säger sig därefter se 18-åringen slå med en slägga mot vindrutan. I förhöret uppger mannen att rutan spricker och glas flyger in i bilen. Han lämnar platsen med en rivstart.

Attackerad igen

Två dygn senare ska han under natten blivit attackerad i sin lägenhet, efter att han släppt in ex-flickvänen i huset. Även 18-åringen ska då ha smugit in.

Han vill att mannen ska betala de pengar han ”lovat” ex-flickvännen. Återigen ska offret lyckats fly med 18-åringen i hälarna.

Han får slag mot huvudet med ett järnföremål, enligt vittnesmålet, och blir träffad på armar och höften när han försöker skydda sig.

18-åringen och den 21-åriga kvinnan åtalas nu vid Halmstads tingsrätt för försök till grov misshandel, skadegörelse och försök till utpressning. De åtalas även för grov stöd för att ha tagit offrets mobiltelefon.