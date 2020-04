Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd I klippet ovan berättar Kennet Carlsson, ordförande för Kungsbacka IF, och Rickard Eriksson, klubbchef HK Aranäs, hur det känns att behöva ställa in Gothia cup samt Aranäs open. Foto: TT/SVT

Kungsbackaklubbar förlorar miljonbelopp när turneringar ställs in

Både Gothia cup och Aranäs open ställs in i år på grund av coronakrisen – och det får stora effekter på Kungsbackaföreningarna som arrangerar turneringarna.

– Det är jättetråkigt att behöva ställa in, men sedan så säger ju hjärtat en sak och hjärnan en annan, säger Kenneth Carlsson, ordförande Kungsbacka IF.

