Lappugglan rekordhäckar i Halland

Lappugglan, som är en av världens största ugglor, har börjat etablera sig i Halland under de senaste åren. I år slår de rekord. På gränsen mellan Halland och Småland känner ornitologerna till minst tio häckningar, vilket väntas resultera i minst 30 ungar, något som var helt otänkbart när den första lappugglan skådades i Halland för 20 år sedan.

För 30 år sedan fick nyfikna fågelskådare söka sig upp till Norrland för att skåda den stora ugglan, där betraktades den som en exklusivitet, men på senare har den synts till allt oftare i södra Sverige, förklaringen är inte helt fastställd men teorier finns.

– Det finns en norsk uggleforskare som tror att det handlar om klimatförändringar. Att vintrarna har blivit instabila i norr, snön smälter och det rinner in vatten under snön vilket gör att det förhållande som rådde tidigare, att de kunde leva gott under snön och fortplanta sig innan snön smälte, det gäller inte längre, säger ornitolog Anders Wirdheim.

Bokollon nyckel till framgång

Att ugglan nu slår häckningsrekord i Halland beror på att ugglorna har haft det ovanligt rikt på föda.

– Förra året var det extremt mycket bokollon ute i bokskogarna, den här stora mängden bokollon har gjort att det var väldigt mycket skogsmöss och framförallt skogssorkar i skogarna, när det är gott om smågnagare så är det gott om mat till ugglorna, säger Anders Wirdheim.

Att få syn på en lappugglan är något många fågelskådare drömmer om, därför kan det också vara många som flockas till platser där de synts till. Viktigt är att inte störa ugglorna när de precis lagt ägg berättar Anders, för då kan äggen bli lämnade. Men när ungarna är utflugna är det mycket som ska till för att ungarna ska lämnas av sina föräldrar.

– Det är en av de här fåglarna som står riktigt högt upp på listan, för att den är så väldigt väldigt speciell, den är så stor och den ser så märklig ut, med sitt stora huvud och gula ögon, för 20 år sedan när vi såg den första lappugglan i Halland då kom det folk ända från Amsterdam.

Ornitolog Anders Wirdheim tror att det kan finnas flera häckningar av lappuggla i Halland och västra Småland och välkomnar därför allmänheten att lämna tips om just detta.