Man åtalas för att ha sexuellt trakasserat 13-årig flicka

Det hela började i augusti när mannen via en falsk identitet kontaktade flickan via Snapchat. Via appen ska mannen vid flera tillfällen bett flickan att skicka avklädda bilder på sig själv. Mannen ska även ha skickat bilder och filmer på när han tar på sitt kön och i samband med det skrivit sexuellt kränkande kommentarer till henne.

Vid ett tillfälle ska mannen också träffat flickan och då klappat henne på rumpan. Han ska också fotograferat hennes rumpa.

Eftersom mannen haft falsk identitet när han kontaktat flickan via sociala medier, var det svårt för målsägande att identifiera, vem som låg bakom kränkningarna.

– Flickan har tillsammans två vuxna lagt pussel och till slut kommit fram till en misstänkt person och då gjorde man en anmälan, säger kammaråklagare Eva Lotta Swahn till SVT nyheter Halland.

Mannen åtalas nu för kränkande fotografering, utnyttjande av barn för sexuell posering och fyra fall av sexuellt ofredande. Mannen nekar till brott.