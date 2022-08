Man begärs häktad misstänkt för knivmord i Halmstad

Det var tidigt på måndagsmorgonen som en person avled och ytterligare en person blev allvarligt skadad efter ett bråk i centrala Halmstad.

En ung man under 18 år har sedan i tisdags varit anhållen misstänkt för mord och försök till mord. Under lördagen meddelade Åklagarmyndigheten via ett pressmeddelande att mannen nu begärs häktad på sannolika skäl.

Han begärs även häktad misstänkt för grovt vapenbrott och grovt narkotikabrott i Mariestad, där han greps.

Häktningsförhandling ska hållas under söndagen i Halmstads tingsrätt.

Nya avspärrningar

På fredagskvällen vid 19-tiden spärrade polisen åter igen av platsen där bråket uppstod.

– En person hittade ett föremål som kan vara intressant för utredningen så platsen ska undersökas av tekniker igen, säger Christer Fuxborg, polisens presstalesperson.