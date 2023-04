Miljöpartiet om Wheels and wings-rapporten: Missvisande – veteranbilar släpper ut mer

– Alla som har varit med när någon har tankat en klassiker vet att den drar betydligt mer än vad våra moderna bilar gör, säger han.

Miljöpartiet i Falkenberg lämnade in en motion om att granska koldioxidutsläppen för Wheels and wings. Under sommaren och hösten 2022 gjorde Greentime AB på uppdrag av Destination Falkenberg en klimatanalys av eventet och kom fram till att det släpper ut totalt 300 ton koldioxid.

Hör kommunstyrelsens orförande Per Svensson (S) och Marcus Jöngren (Mp) i Falkenberg om deras syn på rapporten.