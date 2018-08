Under torsdagseftermiddagen besökte finansmarknads- och konsumentministern Per Bolund (MP) Halmstad för att debattera klimat och miljöfrågor med Ola Johansson (C) som är riksdagsledamot från Falkenberg. Även Halmstadsborna fick chansen att ställa frågor till ministern.

Hyllar halläningarna

En stor succé är elcykeln. Regeringen införde elcykelpremien den 1:a februari och Halland är det län där flest invånare ansökt om premien.

I klippet kan du höra Per Bolund (MP) berätta om elcyklingens fördelar