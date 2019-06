Nu cyklar de till Paris för Barncancerfonden

– Jag blir alldeles tårögd bara jag pratar om resan, säger lagkaptenen Ida Ahlberg.

Det är andra gången hon cyklar till Paris. Hon tyckte om resan så pass mycket att den nu kommer vara med henne livet ut.

Ida Ahlbergs tatuering som ett minne från resan 2018. Foto: SVT

Cyklar för cancerforskning

Under året har laget kämpat för att samla in pengar till Barncancerfonden. De samlar in bidrag och uppmärksammar insamlingen vid så många tillfällen de bara kan.

– Det mest fantastiska är vårt syfte och det är att stödja barncancerforskningen. Det betyder otroligt mycket, säger Ida Ahlberg.

Hallandslaget med cirka 30 cyklister är ett 54 lag från Norden som nu tillsammans välgörenhetscyklar till Paris.