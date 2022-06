Då drar internationella golftävlingen igång – detta händer i Halmstad

Tävlingen kommer leda till en ökad mängd trafik från och till Tylösand under tävlingsdagarna och vissa vägar kommer stängas av under dagtid, extra bussar har satts in och det kommer ske saker även på andra ställen i kommunen.

– Det kommer hända grejer både på stora torg och i Tylösand, säger Ann Johansson, chef för evenemang och möten på Destination Halmstad.

Redan i tisdags började uppladdningen på Haverdals golfklubb där funktionsnedsatta ungdomar fick prova på att spela golf.

– Det är lite svårt, en del teknik och sådär men det är roligt att prova, säger Max Johansson som var en av deltagarna.

Starta klippet för att få reda på hur många besökare som väntas och vad som händer i Halmstad under tävlingsdagarna.