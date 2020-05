Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Sofia Westermark, tillträdande bataljonschef, ser fram emot att ta emot sitt första gäng värnpliktiga redan i sommar. Foto: SVT/Marcus Alakangas

Nu muckar rekryterna – en månad tidigare

På grund av pandemin har rekryterna vid Luftvärnsregementet i Halmstad inte haft möjlighet att åka hem till nära och kära. Under elva veckor i rad har de i stället delvis fått tjänstgöra under helger. Men det innebär också att de värnpliktiga under torsdagen fick sluta – en månad tidigare.

I vanliga fall får rekryterna åka hem under vissa helger men på grund av coronaviruset har det sett annorlunda ut. – De har fått göra en längre period här utan att få resa hem. Under den perioden har de haft begränsningar över hur nära man får vistas varandra, ökad hygien och delning av matsalstider bland annat, säger Sofia Westermark, tillträdande bataljonchef. Hon ser fram emot att ta emot sitt första gäng värnpliktiga redan i sommar. I klippet ovan berättar Ronja Lundberg om hur den sista tiden i lumpen har varit under pandemin och hur det nu känns att lämna LV6.

