Omfattande skadegörelse i bostadsområde i Falkenberg

Det var under lördagen som den första anmälningen om skadegörelse i bostadsområdet Herting kom in till polisen i Falkenberg och Hylte. Bilbränderna har utförts genom att man kastat en så kallad Molotovcocktail, en glasflaska innehållande brandfarlig vätska och ett lättantändligt material i flaskhalsen, mot parkerade bilar och på marken under bilarna.

- Bilarna började aldrig brinna ordentligt, men det hade kunnat bli en mycket allvarlig situation menar Anders Persson, Stationsbefäl vid Polisen Falkenberg och Hylte.

”Riktar tydligt missnöje mot polisen”

Klottermålningarna visar tydligt i form av text att man riktar missnöje mot polisen. Polisen misstänker att de båda händelserna har med varandra att göra.

- Vi kan aldrig säga att det till hundra procent hör samman, men båda händelserna har inträffat under helgen, så det finns anledning att tro att de hänger ihop, säger Anders Persson.

Vädjar till allmänheten

Polisen vädjar till allmänheten om att höra av sig om man sett eller hört något som kan kopplas till skadegörelserna.

– Vi försöker såklart ha en bra dialog med både unga och gamla, vi gillar att prata med folk och uppskattar när de kommer och pratar med oss, så på så vis försöker vi öppna upp en konversation. Vi försöker cirkulera på de platser där klotter förekommit, för att försöka upptäcka det, men det är svårt att upptäcka klotter precis när det sker, säger Anders Persson.