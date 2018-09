Över 1400 viltolyckor i Halland hittills i år

De flesta viltolyckor som sker är med rådjur. Under år 2018 har 1 122 olyckor handlat om rådjur. I 194 fall har vildsvin varit inblandade. Än så länge har 1447 viltolyckor rapporterats in i Halland enligt Nationella viltolycksrådet. Under samma period 2017 skedde 1 350 olyckor och totalt för året blev det 2 024.

Halmstad och Falkenberg hårdast drabbat

I år har 385 viltolyckor skett i Halmstad, som därmed är den kommun i Halland som drabbat hårdats. Strax därefter kommer Falkenberg med 328 olyckor. Den största delen av olyckorna har skett med rådjur, men också vildsvin och älg finns med i olycksstatistiken. Även olyckor med dovhjort, kronhjort och utter har anmälts.