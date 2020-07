Person på omsorgsboende ville inte bli störd – hittades död dagen därpå

Händelsen inträffade den tionde juli. Enligt anmälan, som SVT Nyheter Halland tagit del av, frågade personalen på boendet om personen ville ha någon hjälp under dagen. Hen avböjde eftersom hen bara hade sovit en kort stund under natten. Runt 15-tiden på eftermiddagen hörde personalen av sig igen för att stämma av att allt var ok. Personen hade då sällskap, så något personalbesök blev inte aktuellt.

Hittades livlös i sängen

När personalen dagen därpå vid ett flertal tillfällen försökte få tag på personen ifråga fick de inget svar. Personalen åkte till lägenheten och när ingen öppnade låste de upp och gå in.

Där hittade de personen livlös i sängen bredvid sitt sällskap. Hjärt- och lugnräddning påbörjades, men senare under eftermiddagen kunde jourhavande läkare konstatera att personen var död.

Karin Martinsson, förvaltningschef på individ-och familjeomsorgen på Kungsbacka kommun, vill inte ge några fler uppgifter i ärendet.

Gör intern utredning

– Jag kommer inte gå in på några detaljfrågor. Det enda jag kan svara på är att vi har gjort en anmälan till IVO på grund av att det är ett allvarligt fall. Vi gör även en internutredning för att ta reda på vad som har hänt och vad som kan göras annorlunda i framtiden, säger Karin Martinsson.

Varför kontrollerades inte personen tidigare?

– Jag går inte in på detaljer, svarar Karin Martinsson.

En annan person ska ha befunnit i samma rum som personen som avled. Har någon polisanmälan gjorts?

– Det vill jag inte kommentera, säger Karin Martinsson.