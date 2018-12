Polisen har misstänkta för vandaliseringen av Oskarströmshallen

Det var under natten till tisdagen som en eller flera personer bröt sig in i hallen. Bortsett från att slå sönder en toalett och en spegel skruvades anordningen under en vask loss. Det ledde att mängder med vatten rann ut över golvet. Nu är en stor del av hallen vattenskadad.

– Vi har några misstänkta i fallet, men jag kan inte gå in på mer, säger förundersökningsledaren Kenneth Persson vid polisen.

Han vill inte heller berätta hur många det rör sig om.

– Det finns fortfarande folk kvar att förhöra, säger Kenneth Persson.

Ingen har gripits för vandaliseringen.