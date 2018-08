Bilden visar släckningsarbetet på en brand öster om Kvibille i juli. Foto: Räddningstjänsten i Halmstad

Räddningstjänsten: ”Allmänheten är jätteviktig”

Under fredagen drog stormen Johanne in över västsverige. Stormen tillsammans med åskvädret som svepte in under natten mot fredagen oroar räddningstjänsten.