Evenemanget var efterlängtat av vävare – efter att det ställts in under två år på grund av pandemin. Besökarna kom från olika delar av världen. Under helgen i september genomföres en turistekonomisk undersökning, där man kollade på tillflödet av turister och konsumtion som annars inte hade ägt rum.

Destination Halmstad skriver även att mässan stärkte Halmstads varumärke som kulturdestination.

Så här såg det ut när arenan fylldes med vävare i september 2022.