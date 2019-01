Ringhals tvingas utreda nödkylning

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, genomförde år 2017 en utredning av konstruktionsprinciper hos Ringhals AB. Bakgrunden är att Ringhals AB ökade silarean för härdnödkylningssystemet efter den så kallade Barsebäckhändelsen 1992.

Kan förhindra kylning

Det medförde däremot en bieffekt. SSM misstänker nu att det vid ett rörbrott inne i anläggningen kan komma in isoleringsmaterial i kylvattnet och att de kan samlas och förhindra kylning av bränslepatronerna. Då kan reaktorn överhettas.

Rapport måste vara färdig inom en månad

Strålsäkerhetsmyndigheten har tidigare bett kärnkraftsföretaget att skicka in en så kallad kategori 2-rapport, men enligt SSM svarade Ringhals att de inte ville skicka in den. Nu måste Ringhals AB skicka in händelse-rapporten innan den 18 januari. De har även på sig till den 10 juni 2019 att visa att myndighetens misstankar är ogrundade.

Ringhals 1 tas ur drift nästa år.