Så blir vädret i dag – och under påsken

Under tisdagsförmiddagen trillade det in mängder av larm om olyckor på de halländska vägarna. Enligt Jannicke Geitskaret, meteorolog på SVT, ser det ut att fortsätta vara halt på vägarna under dagen. Det pågående snöandet kommer fortsätta hela dagen, med lite olika intensitet.

– Det ser inte ut att ge sig förrän till natten till i morgon. Det kommer att vara måttligt snöfall och besvärligt på vägarna, säger Jannicke Geitskaret.

Hur ser vädret ut till påsk då?

– Det är lite lurigt. På torsdag ser det ut som att det kan komma upp ett nytt snöfall söderifrån men det är lite oklart om det bara berör Skåne eller om det också kommer upp till er, säger hon.

Om snön kommer till Halland finns det risk för blåst och återigen besvärligt väglag.

Chans till sol

Långfredagen och lördag, påskafton ser ut att bli lugna dagar, rent vädermässigt. Det väntas plusgrader under dagtid och minus nattetid. Söndagen och måndagen kan komma att bjuda på plusgrader och sol men enligt Jannicke Geitskaret finns det också några orosmoment.

– Det är ett oväder över Tyskland och Baltikum och det är oklart om det kommer upp till oss. Men det mesta pekar på soligt väder!

Trots dagens väder menar SVT:s meteorolog att det finns tecken på att våren är på väg. Kylan väntas hålla till sig i ett par veckor till, men i mitten av april kan våren väntas göra sitt intåg.

– När man kommer till mitten av april brukar det släppa ordentligt och bli varmare, säger Jannicke Geitskaret.