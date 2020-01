Så många hemtjänstanställda träffar de äldre

Norberg i Västmanland är den kommun i hela landet där äldre får möta flest personer inom hemtjänsten. Under 2019 fick de träffa 25 stycken under en tidsperiod på två veckor. På femte plats kommer Kungsbacka där de som nyttjar hemtjänsten i genomsnitt fick möta 22 olika ansikten under samma tid.

– Det är verkligen olyckligt. Det är otryggt för personalen, de anhöriga och de äldre, säger Magdalena Elmersjö, lektor i socialt arbete vid Södertörns högskola, till Nyhetsbyrån Siren.

Falkenbergarna är de kommuninvånare i Halland som oftast får samma personal. I genomsnitt 12 personer fick hemtjänsttagarna träffa under de två veckorna.

I klippet ovan berättar Ann- Helen Svensson, verksamhetschef för Hemtjänsten i Kungsbacka, om hur hon ser på kommunens höga placering, bakomliggande orsaker och framtiden.