Vår reporter Marcus var under fredagen på plats när veteranbilarna cruisade in på festivalområdet Wheels and Wings i Falkenberg, för att ta tempen på festivalbesökarna inför helgens festande.

Några av de yngre besökarna var Max Torstensson och Hampus Runesson, som båda var överens om att motorfestivalen är något de kommer gå på även när de blir äldre.

I klippet ovan berättar vad det är som är så bra med Wheels and Wings