Antalet coronasmittade per dag ökar i Halland. Under vissa veckor i sommar låg antalet på omkring fem nya bekräftade fall. Nu verkar trenden ha vänt till omkring 20 nya fall per dag. Majoriteten av fallen är unga personer.

Klicka på klippet för att höra Anna Tholin sjuksköterska på infektionskliniken på Hallands sjukhus i Halmstad berätta berätta vad hon tycker om att att smittan ökar.