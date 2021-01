Skadade avloppsrör i Glommen – avloppsvatten rann ut i havet

Det är hushåll i Glommen och Olofsbo som påverkas av de trasiga ledningarna. Under flera dagar har Vivab arbetat med att lokalisera läckan, under måndagen stod det klart att man måste lägga en provisorisk ledning och att de troligen kommer att få byta ut en lång sträcka rör. Det är ännu inte fastställt vad som orsakat skadorna, men man befarar att det har varit svavelväte i ledningarna, som har lett till att de fått frätskador.

Avloppsvattnet som rinner ut pumpas nu upp och körs med tankbilar till reningsverket i Smedjeholm.

– Jag har aldrig sett något liknande under mina 30 år i branschen. Det här är väldigt allvarligt, vi får se hur vi ska åtgärda detta med ledningar som ligger så att vi inte får samma problem på fler ställen framöver. Det kan handla om ett hundratal meter ledning som vi behöver byta ut här, men först måste vi lösa den akuta situationen med en provisorisk ledning, säger Bengt-Åke Bengtsson, Vivabs arbetsledare i beredskap.

Vatten i källaren

En del avloppsvatten har hunnit rinna ut i havet.

– Jag skulle uppskatta att det fram till nu har kommit ut kanske mellan 500 och 1000 kubikmeter vatten i havet. Det är något vi måste städa upp efter oss men först måste vi lösa det akuta problemet, säger Bengt-Åke Bengtsson på Vivab.

Hans-Örjan Nohrstedt bor i Glommen och hans källare har svämmats över av vatten.

– Jag har fått in grundvatten, inte avloppsvatten tack och lov. Glommen har ett ålderdomligt system där dagvatten leds in i samma som avloppet. Om det blir problem med avloppet så att pumparna måste stängas av, som nu, då stiger grundvattenytan och det kommer in i källaren.

Vivab uppmanar nu de boende i området till försiktigt användande av vatten, man ska undvika att tappa upp vatten i badkar, tvätta och duscha längre stunder. Under tisdagen räknar man med att den provisoriska ledningen är på plats.