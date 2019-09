Skåpbil började brinna under färd – E6 avstängd i södergående riktning

Under söndagskvällen började en skåpbil att brinna i höjd med Tvååker på E6 i södergående riktning. Vägen stängdes av under en kort period under släckningsarbetet.

– Det är för att få ner lite fart, folk blåser på ganska bra här, säger Johan Wallin på räddningstjänsten.

Enligt räddningstjänsten kommer vägen att kunna öppna inom kort, men det kommer att råda begränsad framkomlighet. Ingen ska ha kommit till skada i samband med branden. Texten uppdateras. Dela Dela

