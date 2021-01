SMHI varnar för plötslig ishalka i Halland

Nu varnar SMHI för plötslig ishalka i Halland under tisdagen. Foto: TT / Arkiv

SMHI har utfärdat en klass 1-varning för plötslig ishalka i Halland under natten till tisdagen. Anledningen är att kalla temperaturer kommer dra in som väntas frysa det regn som just nu öser ner.

– Det kommer att bli besvärligt på vägarna, säger Nitzan Cohen, som är meteorolog på SVT.