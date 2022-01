SMHI varnar för stormbyar på Västkusten under torsdagen

En gul varning har utfärdats för Västkusten från mellersta Bohuslän till norra Skåne. Torsdagen kommer att vara blåsig med västliga stormbyar på 25-27 m/s. Vinden tilltar under dagen och väntas sedan avta sent under eftermiddagen med början i Bohuslän.

Det råder också gul varning för högt vattenstånd i Öresund och längs Hallandskusten i samband med det blåsiga vädret. Det kan innebära att lågt liggande kajer, bryggor, vägar eller byggnader översvämmas.

Träd kan blockera mindre vägar

Vindvarningen innebär bland annat risk för begränsad framkomlighet på grund av nedfallna träd.

– Det är alltid så när det blåser kraftigt att det kommer att falla träd. Framför allt mindre vägar kan det drabba och blockera fullständigt. Trafikverket kommer att åka ut och röja så fort man kan, men faller det mycket tar det tid innan det är framkomligt. Det är något man alltid ska vara beredd på. Har man otur faller det träd både framför och bakom bilen så att man bli inlåst, säger Katarina Wolffram, presskommunikatör på Trafikverket.

Trafiken på flera tågsträckor har redan ställts in. Eventuellt kan fler sträckor komma att påverkas, enligt Katarina Wolffram.

Räddningstjänsten följer situationen

Även räddningstjänsten förväntar sig en blåsig dag och uppmanar till försiktighet i trafiken.

– Vi är väl informerade men tar inga åtgärder just nu. Vi följer situationen helt enkelt, säger Patrik Sönnerstedt, inre befäl.