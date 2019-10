Solbilen från Halmstad körde 300 mil genom Australien

– Det känns väldigt stort att får vara med i en av världens största studenttävlingar. Att dessutom får vara det första teamet från Halmstad någonsin känns ju också häftigt, säger Sanna Arvidsson, som ansvarat för logistiken.

Hon ingår i laget på cirka 20 personer, som går under namnet Hust (Halmstad University Solar Team). Under flera månader har de byggt sin bil och för några veckor sedan for de ner till Australien.

Fem lag från Sverige

I den 300 mil långa tävlingen, som började i Darwin i norr och slutade i Adelaide i söder, deltog cirka 40 lag från drygt 20 olika länder. Fem av lagen var från Sverige.

Laget bekom solbilen heter HUST (Halmstad University Solar Team). Foto: Kevin Håkansson

Den 13 oktober gick startskottet och fyra dagar senare gick ”Three Hearts” i mål. De slutade på en 23e plats, men är ändå nöjda med sin insats.

– Vi känner oss ändå som vinnare, säger Sanna Arvidsson.

Under de kommande dagarna skeppas solbilen tillbaka till Halmstad.

I klippet ovan ser du bilder från tävlingen.