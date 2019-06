Stökig natt i länet

Strax efter klockan elva under torsdagskvällen larmades polis och räddningstjänst till Vallåsskolan i Halmstad, efter att vittnen sett att ungdomar försökt sätta eld på olika saker. Det rörde sig om ett tjugotal ungdomar som kastat molotovcocktails in på skolområdet. Till större del var det asfalt som brunnit men i samband med det här började även en lekställning i trä att brinna. Ingen är gripen och händelsen rubriceras som skadegörelse genom brand.

Mordbrand

Tidigt under fredagsmorgonen brann en personbil kraftigt intill en fastighet i Glommen. Räddningstjänst och polis kallades till platsen. Spridningsrisken var stor och enligt vittnen ska branden vara anlagd. Trots spridningsrisken var branden snabbt under kontroll och polisen jobbade med att söka av området med hund efter eventuella gärningsmän. Ingen är gripen för vad som rubriceras som mordbrand.

Flera inbrott

Kvart över tolv kom ett kameralarm som indikerade på en att person tagit sig in på ett serviceföretagsområde i Falkenberg. Väktare kallades till platsen och kunde konstatera att personen tagit sig in genom att klippa ett hål i staketet. Polis kallades senare till platsen och sökte av området med hund. Ingen person är gripen för vad som rubriceras som stöld genom inbrott.

Lite senare under fredagsmorgonen kom ett till kameralarm från ett transportföretag i Varberg. Det rörde sig om en person som var på plats med dunkar och slangade bränsle från en lastbil. När polisen kommer till platsen börjar personen att springa. Det påbörjas därefter sökningsarbete efter personen med hund, utan någon framgång. Ingen person är gripen för vad som rubriceras som stöld.

Vid klockan tre under fredagsmorgonen bröt sig en man in på ett marinserviceföretag i Varberg. Inbrottstjuven möttes dock av en anställd på företaget som konfronterade honom. Gärningsmannen kastade då kofoten som använts för att ta sig in i byggnaden mot den anställde och försvann från platsen. Kofoten är beslagtagen för spårsäkring. Ingen person är gripen för vad som rubriceras som försök till stöld och inbrott.

Ännu ingen misstänkt

– Vi sökte intensivt i natt men vi har inte gripit eller fått någon misstänkt. Men eftersom några av händelserna kom från kameralarm så vi har lite att titta på, säger Peter Adlersson, presstalesperson vid polisen.

Har inbrotten något samband?

– Det är svårt att säga, det var två inbrott i Tvååker och det klart att det kan hänga samman men det är inget vi vet i nuläget, säger Peter Adlersson, presstalesperson vid polisen.