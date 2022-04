Växelfel åtgärdat efter tågstörningar

Ett antal avgångar fick ställas in under morgonen i samband med växelfelet. Trafiken kunde sedan köras enkelspårigt men orsakade en del förseningar för Öresundstågen till Halmstad och Kungsbackapendeln. Under halvtiotiden kunde Västtrafiks störningskoordinatorer meddela att växelfelet är åtgärdat och att trafiken därför kan gå som vanligt igen.