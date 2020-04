Traditionellt studentfirande ställs in på Halmstads gymnasieskolor

På måndagen lämnades beskedet som legat i luften ett tag.

– Vi har fattat ett beslut om att inte genomföra ett traditionellt studentfirande på Halmstads kommunala gymnasieskolor, säger Ewa Kristensson, förvaltningschef på utbildnings- och arbetsmarknads vid en presskonferens.

Nu blir det upp till varje gymnasieskola att tillsammans med elevrepresentanter forma en alternativ skolavslutning som inte innefattar fysisk närvaro på skolan under studentdagen.

Tidigare under måndagen kom också besked från Kungsbacka kommun som tillsammans med tolv andra kommuner i Göteborgsregionen tagit beslut om att ställa in studentutspring och stora folksamlingar på skolorna under studentdagen.