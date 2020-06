Succédebut för Varberg i allsvenskan – så tyckte folket

De första allsvenska fotbollsmatcherna för säsongen är spelade. Där inräknat är Varbergs första allsvenska fotbollsmatch någonsin – en match som inte kunde slutat bättre för nykomlingarna.

Det var under måndagen Varberg togs emot på Helsingborgs arena Olympia.

Varberg skapade historia när de under förra säsongen tog steget upp från superettan till allsvenskan. Trots att laget är bottentippade skapade de under sin allsvenska debut historia igen.

Vägen till förstaplatsen

Tre mål mot noll gav Varberg segern. Samtliga Allsvenska lag har spelat en match, vissa har vunnit och vissa har förlorat, men då Varberg har gjort flest mål lyfts de till en förstaplats i tabellen.

Varbergs Astrit Selmani blev hjälte efter två mål och en assist.

