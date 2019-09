Sveriges största fotbollscup för tjejer i Tvååker

För sjunde året i rad arrangerar Tvååkers IF den största fotbollscupen för tjejer i Sverige. Under lördag och söndag spelas sammanlagt 400 matcher på 11 fotbollsplaner på Övrevi.

– Vi har verkligen maxat, men alla lag får inte plats. Vi har en reservlista för lag på kö, säger Mattias Johansson, som sitter i styrelsen för Tvååkers IF.

I helgen får killarna kliva av planen och vänligt inställa sig i kiosken, när 1500 tjejer i åldrarna 5-14 deltar i TIFFunny Cup som går av stapeln i Tvååker. – Mig veterligen är det den största cupen för flickor i Sverige, med sammanlagt 135 lag från hela landet, säger Mattias Johansson. Cupen startade som ett landsbygdsprojekt och här därefter vuxit för varje år. – Vi spånade på vad vi kunde skapa för arrangemang för att locka folk till bygden, och då kom vi på att vi ville lyfta tjejfotboll, säger Mattias Johansson. Lockar storpublik Totalt räknar de med 4000-5000 besökare under helgen, nästan dubbelt så många som det finns bofasta i tätorten. – Det är bra publicitet för oss och det är ett fantastiskt roligt arrangemang. En av anledningarna till att cupen blivit så stor tror arrangören är att den ligger i slutet av säsongen och inte mitt i sommaren, som många andra turneringar. Uppsving efter VM Sommarens fotbolls-VM för damer, tror Mattias Johansson har bidragit till ett större intresse för dam- och flickfotboll. – Vi har märkt att det är fler som vill sponsra cupen för att det är roligt med breddfotboll. Men man märker också att damfotboll fortfarande behöver lyftas, och framförallt de stora skillnaderna mellan damer och herrar. Förutom traditionell prisutdelning utser TIF även bästa målgest och bästa publik. – Det brukar vara väldigt roligt. Vissa av de yngre deltagarna söker upp mig för att visa sina målgester, säger Mattias Johansson. Dela Dela

