Tågen ställs in under perioden måndagen den 15 mars till fredagen den 19 mars, mellan klockan 09.00 och 15.00. Ersättningsbussar sätts in på sträckorna mellan Falkenberg och Varberg, samt Varberg-Falkenberg-Halmstad.

Enligt ett pressmeddelande kommer resan att ta ungefär 30 minuter längre än vanligt. Resenärer uppmanas att vara ute i god tid. Bussarna kommer att köras med maximalt halv beläggning, för att minska risken för trängsel och smittspridning.