Telefonbokning av vaccinering mot covid-19 välkomnas av äldre

Fas 2 av vaccineringen inleds från måndagen, och invånare börjar få hem de brev från regionen som innebär att man kan boka tid. Under veckan är det fokus på vaccinering av gruppen 80 år och äldre, och på onsdagen väntas alla i gruppen ha fått ett brev hemskickat. Det är först när man har fått brevet som man kan boka tid.

”Har gjort så bra som vi har kunnat”

PRO:s medlemmar är oroliga för att personer som kan boka tid via datorn ska hinna ta de lediga vaccinationstiderna före personer som inte har möjlighet att boka tid via datorn, utan gör det med hjälp via telefonnumret istället.

Hur ska Region Halland säkerställa att det inte blir en orättvis fördelning?

– Alla får ett brev och i det brevet står det när de ska gå in och boka sig. Det är samma bokningssystem oavsett om man bokar själv eller om man ringer och får hjälp med att boka tid. Det är ett begränsat antal tider, men det läggs ut nya hela tider. Vi tycker att vi har gjort det så bra som att vi har kunnat. säger Karin Hesselgard, chef för närsjukvården i Region Halland.

Klicka på klippet för att se Gun Yström, vice ordförande för PRO i Halland, berätta varför det är viktigt för deras medlemmar att kunna boka vaccineringstid via telefon.

I klippet nedan berättar smittskyddsläkare Maria Löfgren hur det går med vaccineringen mot covid-19 i Halland.