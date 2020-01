Tio misstänkta rattfyllerister ertappades på 48 timmar

Fredrik Arvidsson är gruppchef på polisen i Halmstad och Laholm. Han har själv varit ute vid vägarna och stannat folk under jul och nyårsdagarna. Under 2019 har strax under 300 misstänkta rattfyllerister stannats av polisen i de båda kommunerna. Det är något färre jämfört med året innan, då antalet låg på 360 stycken.

Överskattar sin förmåga

Men under november och december stannades fler i fjol jämfört med samma period 2018, något som Fredrik Arvidsson reagerat på.

– Min uppfattning är också att flera av de vi mött är likgiltiga inför att sätta sig bakom ratten när man är påverkad av alkohol och droger. En person tyckte till exempel att det var flera timmar sedan denne hade druckit och att alkoholen därför rimligtvis borde gått ur kroppen. Andra chansar och anser sig vara bättre förare än vad de egentligen är, berättar han för SVT Nyheter Halland.

Fler använder narkotika

Snittåldern på de misstänkta är 37 år. Fredrik Arvidsson uppfattar att det är fler män än kvinnor som kör påverkade. De flesta av rattfylleristerna som fångades in under förra året var påverkade av narkotika.

– Det är inte helt ovanligt att just dessa förare blivit tagna för liknande brottslighet flera gånger tidigare varpå de dessutom rapporteras för grov olovlig körning. Detta då de tidigare blivit av med sina körkort vid tidigare rattonykterhetsbrott, säger Fredrik Arvidsson.