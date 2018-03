Arkivbild. Foto: Karta/Arkiv

Tjuv greps på bar gärning under pågående inbrott

Det blev en snopen kväll för en man i 30-årsåldern som försökte bryta sig in i en bostad i centrala Halmstad under tisdagskvällen. Mitt under inbrottet dök plötsligt polisen upp och grep honom.