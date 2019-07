Strax före klockan åtta under tisdagskvällen kom larm om att en lastbil kört in i en personbil på E6, i södergående riktning mellan trafikplats Morup och Falkenberg C. Räddningstjänst, ambulans och polis är på plats. En person ska vara skadad och ska bli förd till sjukhus med ambulans.

Till följd av olyckan är det totalstopp i trafiken i södergående riktning. Enligt Trafikverket ska trafiken rulla på som vanligt igen först vid klockan 21.

