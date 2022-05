Vallöfte från S: Vill fördubbla stödpeng till föreningar i Falkenberg

I över 20 år har föreningar fått 5 kronor per barn- eller ungdom efter en aktivitet som de genomfört. Om löftet blir verklighet blir det istället 10 kronor per deltagare. Den beräknade kostnaden för det kommunala aktivitetsstödet ökar då med 900 000 kronor per år.

– Föreningarna har det tufft. Vi ser att ungdomar slutar att vara föreningsaktiva och att det börjar bli lite för dyrt att vara aktiv i en förening, säger Per Svensson (S) kommunstyrelsens ordförande.

Är syftet med stödet att möjliggöra för föreningar att sänka medlemsavgifter?

– Det är ett önskemål men det kan vi inte bestämma. Men med hjälp av pengarna kommer det bli lättare för föreningar att få det att gå ihop, säger Per Svensson (S), som menar att föreningar har en viktig roll både för integration och framförallt folkhälsan.

Vill utöka förslaget

Oppositionsrådet Anneli Andelén (C), tycker att förslaget är bra, men hon hade velat se samma stöd till föreningar för seniorer.

– Det är något vi har pratat om i vårt parti, säger hon.