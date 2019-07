Vårdpersonal upprörda över löneförvirring

Personal som gått med på att hoppa in och jobba under semestern har inte fått de ersättningar som de upplever att de blivit lovade. Bakgrunden är ett politiskt avtal gällande ersättningarna som ändrades 2019. Bland annat innebär det nya avtalet att personalen inte längre får ersättning för hela veckor, utan istället per dag om de hoppar in under semestern. Det handlar också om hur mycket extra personalen ska ha i timlön.

Avtalet har tolkats på olika sätt av såväl personal som chefer, enligt Vårdförbundet. Cheferna har i vissa fall även gett fel information till personalstyrkan, enligt uppgifter som framkommit till facket.

Kritik från vårdfacket

Vårdfacket har informerats om problemen och är kritiska.

– Det finns otydligheter i sådant som inte ska vara några otydligheter kring, och finns det det så tolkas det på olika sätt, säger Camilla Tellström.

Hon menar att även om det finns ett övergripande avtal på politisk nivå så har man slutit en överenskommelse som chefer sedan har felinformerat personal om.

– Det är lika bindande som ett skriftligt avtal, säger hon.

Avtalet ska utvärderas

Cristine Karlsson, HR-direktör på Region Halland, säger att de är medvetna om att avtalet tolkats olika.

– Det vi ser är att på vissa arbetsplatser så har beslutet och anvisningarna i avtalet tolkats på fel sätt, säger hon till SVT nyheter Halland.

Nu håller HR på att informera internt om vad det är som gäller. Men Cristine Karlsson menar att detta är en konsekvens av att det kommit ett nytt avtal och att det först till hösten kommer att göras en utvärdering.

– Det tar tid innan alla förstår och blir bekväma med det nya. Vi kommer att göra en utvärdering när vi har en samlad bild och inte agera på enskilda synpunkter, säger Cristine Karlsson.

Tvist förbereds

Till följd av det inträffade kommer Vårdförbundet att inleda en tvist mot arbetsgivaren Region Halland som startar till hösten efter att lönerna för sommarperioden betalats ut.